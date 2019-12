Sampdoria, un terzino destro subito poi occhi sull'attaccante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alzi la mano chi si sarebbe aspettato un inizio così stentato da parte della Sampdoria. La squadra consegnata prima nelle mani di Eusebio Di Francesco e poi in quelle di Claudio Ranieri ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato palesando limiti importanti e concludendo il 2019 ai limiti della zona retrocessione. Se il campionato finisse oggi, i blucerchiati sarebbero salvi ma la distanza dal Brescia terzultimo è solo di una lunghezza. Servirà un intervento sul mercato di gennaio per il club del presidente Massimo Ferrero nel tentativo di rinforzare la squadra e poterle permettere di abbandonare i bassifondi della classifica.

Subito un terzino - Il ruolo dove necessita un intervento urgente è quello della difesa. L'infortunio di Bereszynski lo terrà lontano dai campi per diverso tempo. In quel ruolo c'è solo Depaoli che viene impiegato come esterno alto nel 4-4-2 con Thorsby o Murillo adattati nel ruolo di terzino. La coperta resta corta e chissà che la sessione invernale di trattative non possa regalare al tecnico romano un nuovo innesto nella retroguardia.

Domani il vertice di mercato - Il secondo reparto in cui serviranno rinforzi è l'attacco. I nomi che sono circolati negli ultimi giorni sono quelli di Pjaca della Juventus, su cui però c'è anche il Verona, e quello di Paloschi. L'attaccante scuola Milan è impiegato poco alla Spal e potrebbe essere ceduto per trovare più spazio. Di questo e di altro se ne parlerà domani nell’incontro fra la dirigenza e il tecnico Ranieri per fare il punto della situazione e studiare le prossime strategie di un mercato da non sbagliare.