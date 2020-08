Sanchez sì, Smalling no: Inter e Roma, perché lo United ha fatto due scelte diverse

Alexis Sanchez è sempre più vicino all'Inter. L'affare è ancora da ufficializzare, ma l'attaccante cileno rimarrà alla corte di Conte (?), anche dopo la sfida di Europa League contro il Getafe. Musica diversa a Roma per quanto riguarda Chris Smalling: il difensore inglese, infatti, non parteciperà neanche alla gara contro il Siviglia ed è in procinto di tornare al Manchester United.

Questione di strategia. Dato che parliamo dello stesso club, e di accordi in partenza molto simili, come si può parlare il diverso trattamento riservato dai Red Devils nei confronti di nerazzurri e giallorossi? Sta tutto, in primo piano, nella strategia adottata: l'Inter ha puntato sì allo sconto, ma lavorando ai fianchi dello United. La Roma ha fatto leva sulla volontà del giocatore. Che c'era e c'è, ma evidentemente non è bastata.

E di soldi. Al netto dei diversi approcci, c'è poi la questione economica. Per il Manchester, liberarsi del pesantissimo ingaggio del Niño Maravilla era diventata una priorità. Smalling, invece, guadagnerà molto meno col suo ritorno all'Old Trafford. E anche per questo ha tanto mercato in Premier League, ove non dovrebbe essere complicato trovare una nuova società in grado di sborsare i 18 milioni di euro rispetto ai quali la Roma ha invece cercato, senza successo, uno sconto.