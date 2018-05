Sandro in Brasile: in Italia solo per firmare un contratto. Spunta il Genoa

© foto di Federico Gaetano

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive del futuro di Sandro, centrocampista ex Tottenham che a gennaio ha sposato la causa del Benevento. Il brasiliano è tornato in patria e - secondo il giornale - tornerà in Italia solo per firmare il contratto con la sua nuova squadra. Al lotto delle pretendenti si è aggiunto anche il Genoa. Chi vorrà aggiudicarselo dovrà però trattare prima con i turchi dell'Antalyaspor, che detengono il suo cartellino.