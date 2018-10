Sandro: "Parma forte, ci vorrà pazienza. Il Genoa mi piace"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Genoa, Sandro, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Grifone. “E’ stato importante rientrare” racconta il centrocampista, con una ventina di presenze nella Seleção. “Dopo tutto il lavoro fatto in estate, non vedevo l’ora di tornare ad allenarmi, rigiocare le partite, assaporare il gusto delle sfide. Sentire il calore del pubblico. Il Genoa è un club, una squadra, che mi piacciono. Nel gruppo si respira armonia. Ho vissuto sensazioni particolari domenica. Penso che il calcio sia il calcio in ogni Paese, e qui in Italia è tattico. Quando si va in campo però, il linguaggio è quello. Se hai esperienza in fondo non c’è bisogno di troppe prove per integrarti e farti capire. Credo e spero di poter dare un grande contributo al mister e ai compagni, sono uno che in mezzo cerca il controllo del gioco. Con il Parma, squadra forte, l’ha già dimostrato, sarà un match difficile. Ci vorrà pazienza".