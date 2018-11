Santander: "A Bologna per la storia del club, non so dove sarò domani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Santander, attaccante del Bologna, ha parlato al settimanale Sport Week: "All'inizio giocavo a centrocampo, poi al Torneo di Viareggio di qualche anno fa il mister del Guaranì mi chiese dove volevo giocare e mi spostai in attacco. Andò talmente bene che conquistai un provino con l'Inter. Non so perché non mi presero ma rimane un'esperienza indimenticabile. Ho cambiato molte squadre ma vivo nel presente e in questo caso si chiama Bologna. Ho scelto di venire qui perché è un club che ha una grande storia. Non penso a cosa accadrà domani, potrei essere ancora qui o altrove. Inzaghi? Non mi parla mai del suo passato, ma solo da allenatore. E' bravo, lavora molto bene, i risultati non lo stanno premiando. Il calcio sarebbe perfetto se non avesse un difetto: la sconfitta".