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Santon: "A Roma per una nuova sfida. Sento la fiducia del mister"

19.10.2018 00:30 di Pietro Lazzerini  Twitter:    articolo letto 458 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Santon, esterno della Roma, ha rilasciato un'intervista per l'AS Roma Match Program in vista della SPAL: "La Roma per me è stata una nuova sfida e avevo bisogno di questa esperienza per puntare al riscatto che volevo. Ci sto riuscendo, ma ancora non ho fatto nulla, come la squadra. Ci siamo ripresi da un brutto periodo, ma c’è ancora molta strada da fare. L'accoglienza di Monchi? Quel giorno è stato emozionante anche se in aeroporto non c’erano tifosi, ma me lo aspettavo. Ho capito il momento: loro perdevano un calciatore importante e io venivo da una stagione negativa, era comprensibile il loro atteggiamento. La presenza di Monchi è stata importante, ma ora sento di avere ancora molto da dare. Ho sentito e sento la fiducia del mister sin dal giorno del mio arrivo. È importantissimo sentirsi ben voluti e far parte del gruppo. Già dal mio arrivo Di Francesco è stato contento che fossi qui e mi ha detto si sarebbe aspettato sempre tanto da me. Io dal primo giorno di ritiro ho sempre dato il massimo".
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