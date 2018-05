Sarà l'ultima? Barak, alti e bassi a Udine con i top club in agguato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una stagione ricca di alti e bassi. Come quella dell'Udinese, per Antonin Barak. Il centrocampista ceco, alla sua prima annata in Italia, ha conquistato l'attenzione dei top club nella prima parte di campionato. Poi il crollo insieme ai suoi compagni fino al gol vittoria dello scorso weekend contro il Verona, ma il mercato estivo potrebbe comunque vederlo protagonista. Dipenderà dalle intenzioni della famiglia Pozzo, che dovrà decidere se monetizzare subito oppure se affidare il centrocampo della prossima stagione all'ex Slavia Praga per rimandare la cessione all'estate del 2019. Intanto chiuderà la sua prima esperienza in Serie A con sette gol e tre assist, buon bottino che in futuro potrà essere migliorato. Lontano da Udine, probabilmente.

Nome: Antonin Barak.

Età: 24.

Valutazione: 12 milioni di euro.

Scadenza: 30 giugno 2022.

Interessa a: Roma, Juventus, Inter, Napoli, Milan.