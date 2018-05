Sarà l'ultima? Castro, triennio al Chievo. Può arrivare il salto di qualità

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre gol e tre assist a 90' dal termine del campionato. Non è stata la miglior stagione di Lucas Castro tra le file del ChievoVerona, squadra che non ha ancora conquistato l'aritmetica salvezza. La vittoria conquistata contro il Bologna avvicina i clivensi alla permanenza in Serie A, con l'argentino ex Catania che vuole dare il proprio contributo in occasione dell'ultima sfida stagionale contro il Benevento. Autore di un assist domenica scorsa, Castro potrebbe tuttavia salutare il Veneto nel giro delle prossime settimane: a 29 anni sembra essere arrivato il momento di fare un salto di qualità, a patto che al presidente Luca Campedelli arrivi un'offerta di un club di medio-alto livello in grado di offrire un grande palcoscenico al calciatore di La Plata.

Nome: Lucas Castro.

Età: 29.

Valutazione: 7,50 mln di euro.

Scadenza: 30 giugno 2020.