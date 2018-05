Sarà l'ultima? Chiesa, le stimmate del campione. E un futuro da scrivere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esterno d'attacco o seconda punta? L'unica domanda possibile sull'evoluzione di Federico Chiesa sembra davvero questa. Perché tutti sono convinti che il futuro sia dalla sua: a 20 anni, è già alla seconda stagione da titolare fisso in Serie A. Con un carisma tale da portarlo a diventare, anche dopo la tragedia che ha colpito Davide Astori e la Fiorentina, una guida per compagni di squadra anche di diversi anni più grandi di lui. Resta il dubbio sul ruolo, perché Chiesa ha la corsa dell'esterno a tutta fascia, ma anche la personalità per abbassare la testa e puntare la porta senza guardare i compagni. Un dubbio, tecnico e tattico, da sciogliere. Come quello sulla possibilità di vestire viola anche in futuro. Alla finestra vi sono diverse big, d'Italia e d'Europa: il Napoli lo segue da tempo, ma anche Juventus e Inter guardano al gioiello gigliato con grande interesse. E oltremanica ci pensa addirittura il Manchester City. Complicata la valutazione: freddi numeri alla mano, in quest'annata Chiesa ha fatto bene ma non benissimo. Le stigmate del campione sono evidenti, ma è difficile chiedere più di 50 milioni di euro. E per questo la Fiorentina potrebbe anche aspettare, a meno di non farsi ingolosire da cifre inferiori.

Nome: Federico Chiesa

Età: 20 anni

Scadenza: 30 giugno 2022

Valutazione: 50 milioni di euro

Interessa a: Napoli, Juventus, Inter, Manchester City