Sarà l'ultima? Donnarumma, critiche e milioni. Dipende (anche) da Buffon

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paperumma, Dollarumma: dall'estate in poi, è stata una stagione fatta anche di soprannomi ingenerosi, per Gianluigi Donnarumma. Dimenticando che, a nemmeno vent'anni, il portiere di Castellammare di Stabia è alla terza stagione da titolare con la maglia del Milan: roba da predestinati. Roba che neanche un paio di errori, per quanto arrivati nei momenti decisivi, possono cancellare. Donnarumma può migliorare, questo è certo. Forse non è cresciuto quanto era lecito attendersi, ma resta il portiere più promettente del panorama italiano, e non solo. Senza Champions League, il Milan avrà bisogno di vendere: Donnarumma è l'uomo del futuro rossonero, chiaro. Però, preso Reina, visti i dissapori con Raiola, considerato il possibile incasso, la sua cessione sarebbe remunerativa e anche sensata. Da superare, però, l'ostacolo Gigi, cioè Buffon: l'addio alla Juventus ha movimentato le acque del calcio europeo, sia Real che PSG in questo momento hanno occhi solo per il capitano bianconero. La trattativa con le merengues, peraltro, è complicata anche dai rapporti non ottimali dello stesso Raiola con la dirigenza madridista. In Italia, la Juve è alla finestra ma solo per convenienza, mentre la Roma potrebbe pensarci in caso di cessione di Alisson. Un riassunto? Donnarumma potrebbe lasciare il Milan, per la giusta cifra (70 milioni di euro o giù di lì, il Real per ora offre 40-45). Ma non dipenderà soltanto da lui.

Nome: Gianluigi Donnarumma

Età: 19

Valutazione: 70 milioni di euro

Scadenza: 30 giugno 2021

Interessa a: Juventus, Roma, Paris Saint-Germain, Real Madrid