Sarà l'ultima? Florenzi, sulla scia di De Rossi. Aspettando la Juve

© foto di Federico Gaetano

Capitan futuro? Alessandro Florenzi ha vissuto da vicino la storia di Daniele De Rossi, che pazientemente ha aspettato il ritiro di Totti per cambiare tempo verbale al proprio status di capitano giallorosso. Proprio come DDR, però, Florenzi ha le idee chiare: Roma bella, ma non gratis. Trattativa per il rinnovo in stand-by, con le idee chiare: o prolungamento o cessione. La Juve, abituata a pescare il meglio del calcio italiano, è molto più che un'idea. L'Inter resta alla finestra, in attesa di sapere come andrà lo spareggio di questo weekend: senza Champions, quasi impossibile.

Nome: Alessandro Florenzi

Età: 27

Valutazione: 20 milioni di euro

Scadenza: 30 giugno 2019

Interessa a: Juventus, Inter, Milan