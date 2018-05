Sarà l'ultima? Icardi, 109 gol in A e zero presenze in Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto in 90 minuti. Quelli che decideranno chi fra Inter e Lazio andrà in Champions League. E di conseguenza, chissà, dove giocherà Mauro Icardi l'anno prossimo. L'attaccante di Rosario, dal suo arrivo in nerazzurro ha segnato con una continuità impressionante e dal punto di vista realizzativo chiuderà la sua migliore stagione: i gol fatti sono 28, il titolo di capocannoniere è dietro l'angolo. Superati i dissapori con la tifoseria e le critiche degli addetti ai lavori, Icardi ha saputo anche caricarsi la squadra sulle spalle e reggere il complicato ruolo di capitano. Da uomo d'area di rigore a centravanti a tutto tondo, il passo in avanti è innegabile. Resta un cruccio, resta un dato: a 25 anni, Icardi ha già segnato 109 gol in Serie A, ma non ha ancora neanche esordito in Champions League e con ottime probabilità salterà il mondiale proprio per questa ragione. El niño del partido, come lo chiamavano ai tempi del Barcellona, non vorrebbe lasciare Milano e l'Inter. Senza Champions, però, il bivio sarebbe davvero arduo. Capitolo clausola: in attesa del rinnovo che le parti trattano ormai da mesi, 110 milioni di euro, valida per l'estero. Dove Real Madrid e PSG hanno già l'acquolina alla bocca.

Nome: Mauro Icardi

Età: 25

Valutazione: 110 milioni di euro (per l'estero)

Scadenza: 30 giugno 2021

Interessa a: Real Madrid, PSG