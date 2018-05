Sarà l'ultima? Khedira, comunque vada la Juve ha fatto centro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Comunque vada, la Juventus ha fatto centro. Perché nel 2015 Sami Khedira era praticamente considerato un calciatore finito: 35 presenze nelle ultime due stagioni col Real Madrid, tanti infortuni da perdere il conto. Le merengues lo lasciano andare a parametro zero, la Juve fiuta l'affare e lo porta a Torino. Tre anni dopo, Khedira è tornato il campione che si era conquistato la chiamata del Bernabeu. In Italia ha segnato come mai gli era capitato in carriera: 5 gol a stagione nelle prime due annate, addirittura 9 nella stagione che si chiuderà domenica. A livello tecnico, l'investimento ha fruttato. A livello economico: da zero a 25/30 milioni di euro, la super-plusvalenza è servita. Andrà davvero così? Il classe '87 di Stoccarda è in scadenza di contratto a fine 2019, la Juventus ha già preso Emre Can, al di là della nazionalità molto simile a Khedira dal punto di vista tattico. Gli ingredienti per l'addio, in sostanza, ci sarebbero pure. Niente MLS, però: lo stesso Sami ha escluso con decisione questa idea. Anche perché piace in Premier League: al Liverpool che deve sostituire lo stesso Can, ma anche al Manchester United di Mourinho che lo volle al Real. E poi può esserci la tentazione Bundesliga, a quel punto scelta più di cuore che altro, perché il Bayern Monaco non compare nel novero delle società interessate. Permanenza esclusa? Non proprio: per la Juve cedere Khedira può essere un vantaggio economico, ma non è una priorità. E comunque in bilico vi è anche il futuro di Pjanic.

Nome: Sami Khedira

Età: 31

Valutazione: 25/30 milioni di euro

Scadenza: 30 giugno 2019

Interessa a: Liverpool, Manchester United