Sarà l'ultima? Mandzukic, il guerriero che può finire in Turchia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha dovuto adattarsi alle richieste di Max Allegri pur di trovare spazio nello scacchiere della Juventus, risultando prezioso in più occasioni nei recenti successi bianconeri. Dopo tre anni a Torino, però, Mario Mandzukic potrebbe decidere di salutare tutti per tentare una nuova esperienza. Magari in Inghilterra, per giocare in Premier League, nel campionato che manca alla sua ottima carriera dopo aver calcato i campi in Bundesliga, Liga e Serie A. O magari in Turchia, dove c'è il Besiktas interessato e pronto a consegnargli una maglia da titolare in Champions oppure in Europa League.

Non è più giovanissimo, il classe '86, ma può dare ancora tanto al club che eventualmente deciderà di puntare su di lui. Tra le Società pretendenti in passato c'era anche il Milan, mentre Beppe Marotta qualche giorno fa ha così parlato del croato: ”Siamo contenti di ciò che ha fatto ma bisogna capire anche cosa c'è nella sua testa e se ha ancora voglia di continuare questa esperienza". Intanto la Vecchia Signora già lavora per trovare il suo sostituto: gli occhi sono puntati su Alvaro Morata, pupillo di Allegri ora al Chelsea ma pronto a tornare in bianconero dopo il biennio 2014-2016.

Nome: Mario Mandzukic

Età: 32.

Valutazione: 20 milioni di euro

Scadenza: 30 giugno 2020.

Interessa a: Besiktas.