Sarà l'ultima? Perin, i saluti al grifone con la Juventus in agguato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Genoa l'ha fatto crescere e maturare, ma sembra essere arrivato il momento dell'addio tra la dirigenza ligure e Mattia Perin. Il portiere classe '92 di Latina è da qualche anno nel giro della Nazionale nel ruolo di vice Buffon, proprio l'addio del classe '78 alla Juventus sembra spianare la strada all'ex Pescara per l'approdo a Torino. Il Genoa giura di volerlo trattenere con un rinnovo vista la scadenza contrattuale fissata tra un anno, ma anche Perin ha evidentemente capito di dover tentare il salto in una big per crescere e affermarsi ulteriormente.

Adesso c'è la Vecchia Signora in pole ma, fino a qualche settimana fa, si vociferava anche del Napoli come possibile destinazione vista la partenza di Pepe Reina. Senza dimenticare le voci su Milan e Roma qualora Gigio Donnarumma e Alisson dovessero lasciare i rossoneri e i giallorossi. Intanto Perin dovrà salutare Marassi nella sfida di domenica contro il Torino, poi sarà tempo di decidere la prossima tappa della sua carriera.

Nome: Mattia Perin.

Età: 25 anni.

Scadenza: 30 giugno 2019.

Valutazione: 15 milioni di euro.

Interessa a: Juventus, Napoli, Roma, Milan.