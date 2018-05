Sarà l'ultima? Verdi, dal gran rifiuto azzurro alla corte giallorossa

© foto di Federico Gaetano

Molto dipenderà dal futuro di Maurizio Sarri. Perché il tecnico azzurro è stato il principale sponsor napoletano nel lungo gennaio di Simone Verdi. Vicinissimo a trasferirsi in Campania, salvo poi rifiutare all'ultimo, quando Napoli e Bologna avevano trovato l'accordo e tutto dipendeva da lui. No grazie, sto bene a Bologna. Un piccolo tiro mancino, per uno che sa calciare con entrambi i piedi senza sentire differenza. Una delle ragioni che fanno impazzire Sarri, e non solo lui, per il talento scuola Milan sbocciato troppo tardi. In attesa quale sarà il futuro dell'allenatore toscano, il Napoli è comunque tornato alla carica per il talento di Broni. Perché l'estate è altra storia rispetto all'inverno, e a breve Verdi lascerà comunque le Due Torri. Il problema, per il Napoli, è che lo spauracchio di una seconda squadra interessata è diventato realtà. Su Verdi c'è infatti la Roma, che paradossalmente a questo punto si è mossa prima e col Bologna ha già imbastito l'affare. Per esempio, definendo il trasferimento in rossoblù di Arturo Calabresi, che potrebbe essere solo l'antipasto. Alla finestra, infine, ci sono sempre Juventus e Inter: nelle rispettive possibili rivoluzioni estive, uno come Verdi farebbe comodo a tutte.

Nome: Simone Verdi

Età: 25

Valutazione: 25 milioni di euro.

Scadenza: 30 giugno 2021.

Interessa a: Roma, Napoli, Juventus, Inter