Sarri alla Juve - Bernardeschi al centro del villaggio. Ma con quale ruolo?

"Stravedo per Bernardeschi, può diventare presto un autentico fuoriclasse". Parole firmate Maurizio Sarri e pronunciate in tempi non sospetti, ovvero quando neanche esisteva il sentore che il tecnico potesse sbarcare sul pianeta bianconero.

Oggi la nuova investitura - In un contesto ben più attendibile, questa mattina è arrivata la nuova dichiarazione d'amore: "Parliamo di un giocatore tecnico e ordinato, mi piace molto. Deve avere più continuità, gli manca un po' questo. Adesso deve farlo, in un solo ruolo. Si deve specializzare". Una seconda conferma che sa tanto di investitura, per il numero 33 bianconero. Che con Sarri in panchina potrebbe ulteriormente aumentare il proprio minutaggio dopo la già buona stagione con Allegri.

Rebus ruolo - In questo senso non esistono ancora conferme, non potrebbe essere altrimenti. Ma quel che sembra scontato, partendo proprio dalle parole dell'allenatore, è il fatto che Bernardeschi non sarà più un nomade in campo. In estate, durante la preseason, Sarri gli cucirà addosso un abito tattico che verosimilmente sarà quello per tutto il resto della stagione. Esterno a tutta fascia? Interno di centrocampo? Trequartista? Seconda punta? Come detto difficile dirlo oggi, ma certamente Bernardeschi avrà un ruolo (sempre più) centrale nella nuova Juventus votata al Sarrismo.

