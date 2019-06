Sarri alla Juve - Dybala in cima ai suoi pensieri. Il mercato è più lontano

Maurizio Sarri ha parlato. Dopo una trattativa durata settimane, la Juventus ha finalmente presentato il suo nuovo allenatore. Che nel corso della conferenza stampa si è soffermato con particolare attenzione su alcuni singoli della rosa bianconera, come ad esempio Paulo Dybala.

Cambiano le strategie di mercato? - Il nome della Joya è stato uno dei primissimi tirati in ballo dall'ex Chelsea e ovviamente nella sala stampa dello Stadium si è immediatamente alzato il livello di attenzione. "Quando un giocatore ha le qualità di Dybala può giocare ovunque", il Sarri-pensiero a riguardo. Non un'investitura vera e propria, ma comunque un'ammissione di gradimento che stuzzica menti e cuori dei tifosi. Perché quest'anno, con Allegri, Dybala è sembrato il giocatore maggiormente schiacciato dall'ingombro di CR7. Sia mediatico che tecnico. La sua stagione non è certamente stata indimenticabile, da qui la ridda di voci circa il suo futuro. Si è parlato dell'interesse dell'Inter, ma pure di quello di diversi top club europei disposti a mettere sul piatto la famosa offerta da tre cifre. Ma oggi, a caldo, le sensazioni che emergono dalla conferenza stampa sono di timbro decisamente diverso. L'idea è che Sarri abbia tutta l'intenzione di puntare sulla Joya e di valorizzare al massimo quelle che sono le sue qualità tecniche. Ovviamente al fianco di Cristiano Ronaldo. Per il dove e il come ci sarà tempo, ma come detto le sensazioni fanno pensare ad un Dybala sempre più distante dalle questioni di mercato.

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale!