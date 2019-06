Sarri alla Juve - Tre moduli per una filosofia. Ora pensa al suo nuovo abito

Sarrismo. Una definizione validata dalla Treccani che raccoglie al suo interno concetti e filosofia del nuovo allenatore della Juve. Il quale però prende in parte le distanze dalla concezione calcistica nata sul proprio nome, almeno nella conferenza stampa di presentazione.

Quale modulo per la Juventus? - In origine il Sarri allenatore era definito come integralista del 4-2-3-1. Poi col passare degli anni e con l'aumentare della posta in palio si è orientato verso un più quadrato 4-3-1-2 per arrivare al recente 4-3-3 visto a più riprese nel Napoli e poi nel Chelsea. Seppur con metodi e interpretazioni ben diverse, sia chiaro. E anche la Juventus non farà eccezione, con Sarri che ricamerà l'abito giusto solo dopo aver studiato a fondo qualità e predisposizione dei calciatori della rosa.

I pilastri - Detto dell'incertezza momentanea riguardante il modulo, che comunque sarà scelto fra i tre sopra citati, è possibile porre già alcuni punti fermi. La difesa sarà a 4 e i due centrali di riferimento saranno ancora Bonucci-Chiellini. La regia, salvo colpi di scena, sarà affidata a Miralem Pjanic. E davanti sarà fatto di tutto per far coesistere e rendere al meglio il tandem formato da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Una spina dorsale già delineata sulla quale sarà costruita la nuova Juventus, a livello di mercato e di principi di gioco. Ma per capire nel dettaglio nomi e ruoli servirà aspettare ancora qualche settimana.

