Sarri: "Arrabbiati per il pareggio, ma non abbiamo mai smesso di giocare"

Maurizio Sarri ha parlato a JTV dopo il 2-2 di Champions ottenuto dalla sua Juventus contro l'Atletico Madrid: "Questa sfida mi lascia la certezza che siamo in evoluzione positiva, che la squadra sta crescendo: ha fatto una partita di grande personalità su un campo difficile, contro un avversario difficile. Quindi è una partita che ci lascia tanti aspetti positivi e ci lascia l'arrabbiatura finale per come è venuto il pareggio, in due situazioni abbastanza prevedibili, soprattutto la prima. Quindi questo è un aspetto da migliorare, su cui dobbiamo lavorare. Oggi, dopo i 20 minuti iniziali in cui abbiamo anche un po' sofferto la veemenza dell'impatto degli avversari, è cominciato a venire fuori quello che proviamo in allenamento, quindi la squadra lo ha fatto con personalità, anche sotto pressione, non ha mai smesso di giocare. Ci sono degli aspetti estremamente positivi".