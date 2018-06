Sarri-Chelsea, ci siamo: pronto un biennale con opzione. Zola il vice

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri sembra essere sempre più vicino al Chelsea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club londinese avrebbe deciso di puntare sull'allenatore ex Empoli e dopo aver pagato la penale per liberarsi di Antonio Conte accoglieranno il nuovo allenatore. Resta da sistemare il discorso con Aurelio De Laurentiis ma l'accordo verrà trovato. Per Sarri è pronto un biannale, con opzione sul terzo anno, a 5 milioni di euro a stagione più bonus, mentre Gianfranco Zola, idolo del popolo Blues, sarà il vice allenatore.