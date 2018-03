Sarri chiede 4 milioni, il Napoli ne offre 2,5: braccio di ferro sul rinnovo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri per il rinnovo del contrato. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il tecnico avrebbe chiesto al patron del Napoli un accordo da 4 milioni di euro annui. La risposta del produttore cinematografico, per ora, non va oltre i 2,5 milioni a stagione.