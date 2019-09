"Sarri inqualificabile". "Castrovilli che top". Le reazioni a Fiorentina-Juve

© foto di www.imagephotoagency.it

Una Juventus deludente che ottiene comunque un punto prezioso, alla fine dei conti. Ma la mano di Sarri? "Inqualificabile". Intanto l'Italia scopre il talento di Castrovilli. C'è questo e molto alto nei commenti a caldo di alcune firme e voci del giornalismo italiano su Twitter dopo Fiorentina-Juventus 0-0.

Massimo Caputi (responsabile sport Il Messaggero): Juventus deludente e confusa nel giorno del debutto in panchina di #Sarri la Fiorentina ottiene un punto prezioso #Montella ha avuto risposte importanti #FiorentinaJuventus

Vittorio Oreggia (direttore La Presse): Forse non è ancora ben chiara la mano di #Sarri in questa

minimalista e mai pericolosa. Però alla terza giornata qualsiasi giudizio rischia di essere superficiale #JuventusFiorentina

Luca Pagni (Repubblica): Certo che in Cina la partita deve aver ben conciliato il sonno.....

Maurizio Pistocchi (opinionista)

Tancredi Palmeri (editorialista Tuttomercatoweb): Montella 7.5:

di più non può fare, forse giusto provare Sottil. Non importano le 17 partite senza vittorie: questa Viola ha visione.

Sarri 4:

inqualificabile. Se sbagli l’approccio, non puoi anche avere zero reazione.

Quanto Sarri ha davvero in mano la squadra?

Allenatori Montella 7.5:

di più non può fare, forse giusto provare Sottil. Non importano le 17 partite senza vittorie: questa Viola ha visione. Sarri 4:

inqualificabile. Se sbagli l’approccio, non puoi anche avere zero reazione.

Enzo Bucchioni (editorialista Tuttomercatoweb): #FiorentinaJuventus 0-0 Nel taccuino di @robymancio un nome nuovo: il viola #Castrovilli. Nella prossima convocazione sarà in #Nazionale