© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interessante retroscena svelato dal Sun sull'addio di Maurizio Sarri al Chelsea. La goccia che ha fatto traboccare il vaso nella pazienza dell'allenatore sono stati i cori durante la gara contro il Cardiff. "Sarri out" e "Fuck Sarri-ball", con chiaro riferimento all'addio del tecnico e al gioco ragionato non gradito dai Blues, sono stati la molla per decidere di lasciare dopo una sola stagione.