Sarri: "Napoli amore eterno, ma Juve non ha rivali. Quando lo dicevo io..."

Lunga intervista a Maurizio Sarri sulle colonne del Corriere dello Sport. Un focus sul passato a Napoli, ancora ben presente nel cuore dell'allenatore toscano, e il presente al Chelsea, il suo sogno. L'ex Empoli ha così parlato, a cominciare da un commento sulla nostra Serie A: "La Juve non ha rivali, quando lo dicevo pensavano che volessi portare acqua dalla mia parte. E' così anche oggi, sono già in fuga. E quest'anno possono trionfare in Champions".

Su Insigne: "E' il miglior calciatore italiano, oggi vince lui. La svolta? Crede in se stesso. Ora di più, sempre di più. Si è scrollato di dosso le incertezze. Era questione di tempo".

Su Higuain: "E' andato via da Napoli presto. Se fosse rimasto anche la stagione successiva...ci sarebbero state le condizioni per vincere. Il rimpianto resterà".

Sulla trattativa per il passaggio al Chelsea: "Anche se vedo che De Laurentiis continua a riversarmi parole di ogni tipo, chiudiamo qui questo discorso. Io amerò Napoli e i tifosi del Napoli per tutta la vita. E so cosa pensano di me, come lo pensano e quando lo pensano. Sempre. Il nostro è un amore indissolubile, eterno".