© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, in conferenza stampa ha parlato anche di Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano che al momento l'ex tecnico del Napoli sta provando come vice Miralem Pjanic. "Sono molto curioso di lui, può fare due ruoli. Da vertice basso è discreto ma migliorabile non essendo uno specialista ma su di lui ho forti sensazioni. In quel ruolo può diventare un giocatore importante".

Su Ramsey. "Viene da un ko non banale, serio. Fino a dieci giorni fa mi sembrava molto indietro dal punto di vista dell'efficienza fisica, ma ho visto passi avanti enormi negli ultimi giorni. Deve pagare ancora un piccolo gap, non è al massimo, ma se l'evoluzione sarà questa, potrà tornare presto su buoni livelli. E' un giocatore tecnico, in necessità può fare anche l'esterno d'attacco, ovviamente con un'interpretazione giusta per le sue caratteristiche. Lo vedo interno ma mezz'ora la può fare anche sull'esterno".