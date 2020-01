Sarri teme la Lazio, Conte spera nel mercato. Comincia la lunga volata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La domanda, a questo punto della stagione, è quasi scontata: "Ti fa più paura l'Inter o la Lazio?". Maurizio Sarri risponde con diplomazia, ma fa capire che i timori maggiori derivano dal momento straordinario attraversato dalla squadra di Simone Inzaghi. Una squadra che si conosce a memoria da 4 anni e che vince consecutivamente da undici giornate, e che soprattutto è stata l'unica a dare un dispiacere alla sua Juventus in questa stagione. Non in una, ma in due occasioni, come ha sottolineato lo stesso tecnico bianconero: "Abbiamo sbagliato solo quelle due gare, ma è stata una parentesi". Una speranza o una certezza?

Mercato in soccorso - Un attestato di stima che farà felici i capitolini, e che forse caricherà ancor di più l'Inter di Conte, potenzialmente terza qualora la Lazio dovesse vincere il recupero contro l'Hellas Verona. Sono quattro i punti di distacco dei nerazzurri dalla vetta; adesso è vietato sbagliare, dopo due pareggi consecutivi che hanno messo in mostra i soliti limiti della rosa ma anche la differenza di qualità con le rivali. Il mercato viene in soccorso del mister salentino, che spera di aggiungere elementi di spessore per continuare a rincorrere l'obiettivo dichiarato. La corsa Scudetto entra nel vivo.