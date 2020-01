© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Cagliari, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato anche della possibile conferma del tridente dal 1' Cristiano Ronaldo-Higuain-Dybala: "Per il tridente vediamo domani. C'è anche Ramsey in grande crescita. Servirà attenzione perché i due trequartisti del Cagliari possono innescare ripartenze pericolose. Servirà grande attenzione".