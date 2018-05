Sassuolo, Adjapong: "La forza del gruppo ha fatto la differenza"

© foto di Federico Gaetano

Il terzino del Sassuolo Claude Adjapong ha parlato in zona mista dopo il successo ottenuto a san Siro contro l'Inter. Prima domanda sulle voci della possibile goleada nerazzurra: "In settimana ne abbiamo parlato, ci ha dato fastidio, non si possono sentire cose del genere, noi siamo venuti qui per fare la nostra partita e ce l'abbiamo fatta. Qui a Milano facciamo bene da qualche anno, è sempre bello tornare a casa da San Siro con dei punti. Il campionato? Abbiamo avuto delle difficoltà, ma la forza del gruppo ha fatto la differenza e ci siamo salvati con due giornate di anticipo. Abbiamo fatto questa impresa e ora ci aspetta il match con la Roma in cui cercheremo di fare bene". Lo riporta Tuttosassuolocalcio.com.