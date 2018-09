© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sta stupendo tutti con la maglia del Sassuolo e il prossimo weekend Rogerio dovrà vedersela con la 'sua' Juve. Nessun timore, ma anzi, uno stimolo in più per dimostrare di poter meritare quella maglia. Lo conferma il suo agente, Vinicius Prates, a Radio Marte: "Al termine di questa stagione, la seconda con la maglia del Sassuolo, Rogerio vuole tornare alla Juve e giocare in bianconero. In Juve-Sassuolo vorrà mettersi in mostra perché in tanti sono convinti delle sue potenzialità".