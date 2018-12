© foto di Federico Gaetano

Khouma Babacar, attaccante del Sassuolo, domani potrebbe giocare la sua prima partita da avversario della Fiorentina, visto che lo scorso anno a Reggio Emilia rimase in panchina. Il senegalese sempre molto legato a Firenze, ha così fatto un post su Instagram in cui esprime quanto è importante per lui la partita con i viola: "Non vedo l'ora che sia domani, perché domani ci sarai tu/voi. "Il MATCH" un'altra partita importante per il mio cuore. Una partita che spero di giocare e in cui spero di dimostrare la mia professionalità che mi rende orgoglioso del lavoro che faccio, sia con estremo riconoscimento per il club in cui gioco, sia per la squadra che mi ha consentito di essere ciò che sono e che domani vedrà l'uomo che ha fatto crescere, amo questa partita