Sassuolo, Brignola: "Non temo nessuno. Napoli fortissimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Enrico Brignola, attaccante del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa della gara con il Napoli. "Sono fortissimi, hanno giocato ieri e ha vinto contro una squadra molto forte come il Liverpool. Noi siamo pronti e daremo il meglio. Sono abituati, fanno più partite in una settimana da anni. Mia madre è napoletana, mio nonno era un grandissimo tifoso e andavo spesso allo stadio.

Sui risultati finora conseguiti. Siamo una squadra giovane ma ce la giochiamo con tutti. Da domenica speriamo di fare meglio, io sto recuperando piano piano perché sono partito dopo gli altri. So di non essere al 100%, nessuno è felice quando non gioca. Non temo nessuno, posso imparare dai miei compagni.

Sul rapporto con De Zerbi. "Il mister mi chiamava, quest'estate, per conoscere la mia disponibilità, io gli ho risposto che se fosse arrivata un'offerta concreta dal Sassuolo avrei subito accettato. Appena mi ha visto mi ha detto che avevo delle qualità, mi ha aiutato tantissimo,la prima volta mi ha chiesto solo di divertirmi".

Sugli obiettivi. "Ho due obiettivi, i Mondiali dell'under20, il secondo è l'europeo under21 qui in Italia. Spero di andare a uno dei due".