© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Sassuolo va al riposo della gara interna contro il Cagliari in vantaggio per 2-0 grazie al gol siglato al 9' da parte di Locatelli e al rigore siglato da Babacar poco prima del fischio finale della prima frazione. L'ex centrocampista del Milan segna la sua prima rete stagionale sfruttando un errore di Cragno dopo il primo tiro di Berardi. Una partita che ha visto i neroverdi avere le occasioni più ghiotte per trovare il raddoppio mentre la squadra di Maran difficilmente ha pescato i suoi avanti per provare a centrare il pari. Occasione importante per Bourabia su punizione al 15' con una bella risposta da parte dello stesso portiere cagliaritano in calcio d'angolo. In seguito, dopo una buona mezz'ora di noia e quando il primo tempo sembrava destinato a terminare con il risultato di 1-0, ecco che Djuricic sfugge alla difesa sarda in area di rigore prima di essere atterrato da Srna. Irrati decide di andare a rivedere l'azione al VAR prima di concedere il penalty che Babacar trasforma con grande freddezza per il raddoppio della squadra di De Zerbi.