© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo, ha commentato così ai canali ufficiali dei neroverdi la vittoria di ieri sera contro la Roma: "Sono felice per aver raggiunto la doppia cifra, ma soprattutto per questa importante vittoria contro una grande squadra. Abbiamo ottenuto tre punti che ci danno fiducia anche per le prossime gare", le parole di Caputo dopo la doppietta che l'ha portato in doppia cifra per la sesta stagione consecutiva.