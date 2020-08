Sassuolo, Carnaveli: "De Zerbi intelligente e bravo coi giovani. Raspadori l'ultimo esempio"

Roberto De Zerbi è un allenatore di grandissima qualità, un ragazzo intelligente, che ha sempre un occhio attento nei confronti dei nostri giovani. Sa come farli crescere, così come sa far crescere anche i meno giovani". Parla così Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo una rosa valida, un'ottima squadra grazie anche allo scouting. Il successo è da dividere fra tutti. Qui al Sassuolo ci sono tutte le componenti per far crescere al meglio i ragazzi e farli esprimere nel modo giusto".

Il settore giovanile è importantissimo. "Il nostro obiettivo è quello di portare ogni anno un giocatore in prima squadra. L'ultimo è stato Raspadori, in gol subito all'esordio nella vittoria di Roma. Meglio non si poteva fare".