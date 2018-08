Sassuolo, Carnevali: "Locatelli crede nel progetto. Lo volevamo qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel giorno della conferenza stampa di presentazione di Locatelli, il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato in conferenza stampa: "Diamo il benvenuto a Manuel Locatelli, è stata una trattativa lunga, complicata, ma c'è sempre stata la nostra volontà di portarlo qui perché crediamo in lui. Ci sono state delle difficoltà nel cambio societario del Milan, ringrazio Leonardo e ringrazio il giocatore che si è mostrato disponibile a sposare il nostro progetto, è non è scontato che un ragazzo giovane e di grande prospettive come lui, proveniente da un grande club, scelga Sassuolo. Il progetto deve continuare e le operazioni sono state studiate con dei cambiamenti, dei giovani stranieri e non solo italiani anche per poter crescere. Sul reparto difensivo, speriamo di definire oggi Marlon e poi le entrate saranno chiuse. Alle uscite stiamo lavorando ma non è una cosa semplice, alcuni giocatori vogliono rimanere con noi, questo da una parte ci gratifica, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene, dall'altro ci complica le cose. Per Letschert avevamo l'accordo col Frosinone ma non è voluto andare, ora stiamo lavorando su altre piste. Con Missiroli c'è un rapporto speciale, oggi qui potrebbe essere oscurato da altri giocatori, ma a oggi tra noi e la SPAL non è ancora stato fatto niente. Valuteremo insieme. Balotelli è un grande giocatore ma non abbiamo necessità in attacco, per cui non rientra ad oggi nei nostri piani".