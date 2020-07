Sassuolo, Carnevali: "Stasera battiamo la Juve, così faccio un favore al mio amico Marotta"

Lunga intervista ai taccuini di Tuttosport per Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Il dirigente neroverde ha parlato prima di tutto della sfida di stasera con la Juve e del grande sogno europeo: "Credo in un risultato positivo stasera. Spero di battere la Juve, così faccio felice anche il mio amico Marotta. Siamo tutti molto soddisfatti perché l'ottima ripartenza dimostra che abbiamo gestito benissimo l'emergenza".

Qual è l'obiettivo del Sassuolo in questo finale di stagione? Carnevali non ha dubbi: "Siamo in forma e non ci poniamo limiti, adesso vorremmo provare ad arrivare davanti al Milan", le sue dichiarazioni.