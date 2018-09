Sassuolo, contro la Juventus c'è una difesa a forti tinte bianconere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come fa notare l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo che questo pomeriggio affronterà la Juventus lo farà con tre quarti di difesa che arrivano proprio dalla compagine bianconera. Trattasi di Lirola, Magnani e Rogerio. Se il primo però è a titolo definitivo dei neroverdi, da gennaio, gli altri due si trovano in Emilia proprio in prestito dalla Vecchia Signora. Chissà che una grande prova di fronte agli occhi bianconeri non possa farli tornare in auge nel discorso.