Sassuolo, De Zerbi: "Abbiamo fatto bene ma potevamo osare di più"

Intervenuto in conferenza stampa post Lazio, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha dichiarato: "Se il Sassuolo ha fatto la partita, allora è un buon punto per la Lazio, non per noi. Abbiamo fatto bene ma potevamo osare qualcosa in più. La Lazio è una squadra forte, oggi tra l'altro aveva giocatori freschi. Abbiamo la soddisfazione di aver comandato il gioco quasi sempre contro di loro - sottolinea Tuttosassuolocalcio.com - ci è mancato un pizzico di sana follia in più. Il quarto posto ci ha condizionato? No, lo ha fatto il valore della Lazio, e comunque il quarto posto al massimo poteva essere una spinta in più. Diciamo che avremmo potuto cavalcarla un po' di più questa possibilità. La difesa a tre? Il Sassuolo gioca a 3 o a 4 a seconda di quello che dico io, a 4 non ero convinto di poter comandare il gioco come abbiamo fatto a 3. Ed è questo che interessa a me. Cerco di scegliere in base alla partita che penso possa venire fuori, per dominare il gioco devi essere spesso in superiorità numerica. Ferrari è un giocatore forte, oltre a lui altri potrebbe essere più pericolosi nei calci piazzati, ma per farlo bisogna batterli meglio, dobbiamo crescere. Adesso stiamo prendendo meno gol sui calci piazzati e in generale, adesso dobbiamo essere più precisi e cattivi negli ultimi metri".