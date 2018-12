Sassuolo, De Zerbi: "Babacar può fare 20 gol in serie A"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha speso parole d'elogio per Khouma Babacar: "Penso che sarà della partita, non so se dall’inizio o dopo, ma ci sarà. Babacar ha il potenziale per fare 20 gol in Serie A e vorrei che non li facesse da un’altra parte con un altro allenatore. Sarà fatto di tutto per aiutarlo, poi il primo passo spetta a lui, poi ai compagni. Se tra due anni dovesse fare 20 gol e fare capocannoniere in A non mi sorprenderei".