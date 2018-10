Sassuolo, De Zerbi: "Boateng ancora non è pronto per giocare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato anche delle condizioni di Boateng: "Viene in panchina, non è pronto per giocare, ma averlo in panchina o per uno spezzone di gara è importante per noi, lo è stato anche avere Peluso dalla settimana scorsa. In futuro in campo insieme a Babacar? Può essere, magari anche con Matri se servirà forzare, bisogna vedere da come si mette la partita, ho le idee chiare ma potrei cambiare anche dopo cinque minuti perché ho giocatori che me lo permettono".