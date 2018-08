Sassuolo, De Zerbi: "Boateng valore aggiunto come giocatore e uomo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi dopo la vittoria contro l’Inter: “Abbiamo fatto bene, siamo tutti contenti chiaramente. Abbiamo trovato una squadra forte, è più facile giocare contro una squadra forte perché non stanno chiusi e quindi ne esce uno spettacolo migliore. Abbiamo anche noi giocatori di qualità e oggi si è visto. Boateng? Non è una mia invenzione, l’ho rubata da come giocava al Las Palmas. Sicuramente per una squadra che tenta di giocare è un bene avere un giocatore da sfruttare. In area di rigore lui attacca la porta come un numero nove, perdiamo un po’ di profondità ma così ci abituiamo a giocare un po’ più alti. Da uno svantaggio cerchiamo di trarre un futuro vantaggio”.

Le prestazioni di Di Francesco e Berardi sono state eccezionali. Tra le due squadre voi sembravate già consapevoli di quello che dovevate fare. “La profondità cerchiamo di attaccarla con gli esterni ma anche con le mezzali. È una cosa che avendo Boateng cerchiamo in ogni modo di sfruttare. Boateng ha anche la qualità del centrocampista, quindi ti riesce a dare qualità. Oggi abbiamo fatto bene, questo deve servire per prender più autostima sapendo che quando si inizia a lavorare il percorso non può essere sempre lineare”.

Hai scaricato il disco da rapper di Boateng? “Me l’ha mandato mio figlio che ha 13 anni e questo mi preoccupa un po’… Boateng è un valore aggiunto per noi, è una fortuna averlo sia come calciatore che come ragazzo. Quello che esce non è una brutta immagine, è un ragazzo sensibile pronto sempre ad aiutare gli altri. Faccio un esempio, sono arrivati tanti stranieri e lui si mette a disposizione per spiegare loro quello che deve essere il lavoro da fare”.