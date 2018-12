Sassuolo, De Zerbi: "Ci serve più furbizia e cattiveria, mancano punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ai microfoni di Radio Rai ha commentato così la vittoria conquistata contro il Frosinone: "Abbiamo sofferto qualcosina nel primo tempo su qualche calcio piazzato ma è normale, nel secondo tempo abbiamo fatto ancora meglio, girato palla velocemente e creato occasioni con cattiveria, se non hai questo concedi la facilità di calciarti in porta cosa che questo oggi non è successo. Gol arrivato nel momento migliore del Frosinone? Prima dell'autogol avevamo avuto diverse occasioni anche più nitide e facili per far gol, non credo nella fortuna o sfortuna, abbiamo perso due punti con la Fiorentina per colpa nostra perché non siamo furbi, non possiamo dare colpa ad altri, siamo giovani, dobbiamo migliorare su queste cose e quando lo faremo chiederemo di più al campionato. Sulla classifica? Siamo tutti molto felici della classifica, con i ma non si fa niente ma con un po' più di cattiveria, furbizia potevamo avere qualche punto in più, non lo dico io ma il campo, le occasioni create e non concesse e avremmo potuto vincere. Il suo rammarico qual è? Siamo il sesto miglior attacco, qualche gol in più l'abbiamo preso ma abbiamo due gol in meno per quello che è la normalità, quello che mi rammarica è che in qualche partita abbiamo preso qualche pareggio di troppo per non aver rischiato nulla, avremmo meritato qualche punto in più".