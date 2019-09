Sassuolo, De Zerbi: "Duncan out col Parma? Volevo preservarlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul mancato utilizzo di Alfred Duncan nel derby contro il Parma Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha spiegato il perché della scelta durante la conferenza stampa prepartita della sfida contro l'Atalanta: "Duncan veniva da 40 giorni di infortunio, non è stata una scelta tecnica ma obbligata perché va spesso incontro a problemi muscolare. La stessa cosa Peluso e Defrel e quindi tante scelte fatte nel turno infrasettimanale non sono quelle che rifarei di una partita a settimana. Toljan ha giocato terzino sinistro nel Borussia Dortmund e lo può fare. Tripaldelli insieme a Muldur, due '99 in un ambiente come Parma, non era la situazione migliore perché devo tutelare chi non è pronto. Boga trequartista, è un giocatore richiesto da me. Può fare anche l'attaccante esterno, si trova meglio, in una posizione che lui riconosce da me. Gli unici pericoli del Sassuolo a Parma sono venuti da uno strappo di Boga di 40 metri e un'altra occasione con Berardi all'assist. Se un giocatore è forte deve giocare in ogni ruolo. Sensi era solo play, ora tutti ne parlano e invece lo abbiamo spostato a mezz'ala e adesso sta dando i frutti. Poi le scelte si fanno, si sbagliano, probabilmente cambierei qualcosa. L'allenatore però fa le scelte prima e qualche volta non le rifaresti, le correggeresti in porta. Ma sono tutte posizioni in cui i giocatori miei hanno già giocato, Boga ha giocato più o meno in quella posizione a Ferrara lo scorso anno".