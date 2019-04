Sassuolo, De Zerbi: "Errore grave dell'arbitro sul rigore, VAR non c'entra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, intervistato da Sky Sport, ha parlato così del pareggio ottenuto con la Lazio: "C'è stato da soffrire tanto, non siamo abituati a difenderci e faticare a uscire. Questo punto accresce le qualità che ancora ci mancavano, quelle che stiamo riscoprendo di avere in quest'ultimo periodo. Abbiamo dimostrato carattere e fatto un gran secondo tempo".

Sul Sassuolo migliore contro le grandi: "Sì, anche se nel girone d'andata abbiamo vinto quasi sempre contro quelle sotto di noi. Con le grandi è più facile giocare perché hai maggiori spazi. Poi è chiaro che paghiamo la fisicità di compagini come la Lazio, sono fattori che sui calci piazzati per esempio fanno la differenza".

Sul discusso rigore assegnato alla Lazio: "Non vorrei che si pensasse che noi siamo già fuori dalla lotta e che non si volesse penalizzare invece squadre che cercano di raggiungere il loro obiettivo. È successo qualcosa di molto grave oggi, perché il regolamento dice che se la palla tocca il braccio dopo un'altra superficie del corpo che non sia la mano non è mai rigore. Anche il Sassuolo sta lottando per il suo obiettivo e oggi è stato commesso un chiaro errore".

Sul VAR: "Il VAR sta migliorando tutto il sistema perché si eliminano gli errori. Oggi non c'entra, dal VAR si capiva che il nostro giocatore aveva toccato prima la palla con la gamba. La regola è chiara".

Su Berardi: "Oggi lo abbiamo dovuto tener fuori all'inizio a causa di un affaticamento. Poi è entrato e ha cambiato la partita, è troppo importante per noi. Se Berardi è questo, fa la differenza in maniera netta nella nostra squadra".