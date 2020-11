Sassuolo, De Zerbi esalta Boga: "Nell'uno contro uno viene dopo Messi e poi... dovrei pensarci"

"Vogliamo l'Europa e stiamo migliorando ma serve che almeno una delle prime sette buchi la stagione perché sono più forti, anche se forse non tutte". Parla chiaro il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, che nell'intervista a Repubblica si sofferma anche su alcuni protagonisti della squadra neroverde: "Boga nell'uno contro uno viene dopo Messi e poi... dovrei pensarci. Locatelli è il miglior centrocampista italiano e ha sovrastato Wijnaldum in Nazionale. Qui aspettiamo i giocatori. Berardi è consapevole che è anche l'ambiente a conferirgli la forza che ha, la sua permanenza felice al Sassuolo va contro le regole. Senza l'Europa il ciclo di questo gruppo sarebbe concluso e l'anno prossimo bisognerebbe ripartire, ma non è detto che me ne vada".