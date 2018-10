Sassuolo, De Zerbi: "Guardiola il migliore, complimenti alla società"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Genova contro la Sampdoria, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato i complimenti di Guardiola: "Sono parole che dette dal migliore che c'è mettono in imbarazzo e in difficoltà - sottolinea Tuttosassuolocalcio.com - così come sono rimasto contento delle parole di Sarri. Io i complimenti li giro alla società e ai giocatori che mi ha messo a disposizione, perchè conosco il valore mio ma so che senza giocatori che ti seguano le cose non funzionano. Questi complimenti non ci devono nè far girare la testa, nè dobbiamo far finta di non riceverli e non apprezzarli, che la gente si accorga delle qualità del Sassuolo è positivo, dobbiamo prendere questi complimenti e indirizzarli sulla strada giusta. Dobbiamo limare le cose che sono da migliorare con umiltà in settimana e poi andare in partita allegri e pimpanti, scollinando la paura, non nella presunzione ma nel coraggio".