Sassuolo, De Zerbi: "I ragazzi hanno voluto vincere questa partita"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sull'Empoli: "Incontrare l'Empoli oggi è difficile. E' una delle partite più difficili da preparare perché loro tengono il pallone e non danno punti di riferimento. Qualcosa abbiamo sofferto anche se abbiamo creato nel primo tempo. Poi è venuto fuori lo spirito dei ragazzi che volevano vincerla. Siamo stati fortunati a trovare il gol del 2-1 su calcio d'angolo, siamo stati fortunati a trovare la superiorità numerica ma ce lo siamo andati a cercare. Abbiamo fatto bene ma non abbiamo fatto una prestazione strepitosa ma perché bisogna riconoscere il merito dell'avversario".

Deve succedere meno di prendere gol?

"Io penso che eravamo troppo morbidi nella pressione. L'avevamo preparata mettendo un po' più di intensità nell'andare a prendere i centrali con le nostre mezzali e andando a pressare i terzini con le nostre punte esterne. In quel momento facevamo fatica vuoi perché loro giocano bene, vuoi perchè non eravamo brillantissimi e quindi gli abbiamo concesso di far la partita".

Di Francesco si è preso una bella rivincita.

"Federico è un giocatore forte ed è un ragazzo esemplare. Fa parte del gioco entrare in queste polemiche, lui ha fatto bene rispondere da professionista e ragazzo d'oro quale è".

Il Sassuolo gioca come il Barcellona.

"Noi cerchiamo di giocare a calcio. Non vorrei che alla mia squadra venga messa troppa aspettativa o troppa pressione. Dobbiamo divertirci e migliorare su una marea di cose. Dobbiamo sempre sapere che è una squadra giovanissima partita due mesi fa. La posizione di classifica non ci compete. Ce la terremo stretta e cercheremo di difenderla ma non è questa la nostra dimensione attuale".

Ti aspettavi una pressione così dell'Empoli all'inizio?

"Ce l'aspettavamo. Se avete notato nel secondo tempo Locatelli entrava dentro i centrali e i terzini si alzavano di più. Cinque contro tre hai la capacità di gestire tu e piano piano di tirare fuori le loro mezzali. Questo ti porta ad avere il controllo totale della partita".

Con questa squadra può giocarsi il jolly della credibilità?

"Penso che il jolly della credibilità te lo giochi sempre. I punti sono sempre importanti ma penso che i punti arrivino attraverso la qualità dei giocatori. La rosa che ho sono giovani e molto forti. Io amo questo lavoro perchè mi diverto, poi non penso a quello che sarà. Voglio divertirmi e migliorare. Ho trovato un allenatore nell'altra panchina bravissimo e che forse è arrivato un po' troppo tardi. E' un allenatore che stimo tantissimo. Io devo difendere la fortuna che ho ad essere giovane e allenare in Serie A".

Obiettivi.

"Noi cerchiamo di fare quello che rientra nella nostra filosofia e nella nostra idea: di esaltare i nostri giocatori attraverso un'organizzazione".