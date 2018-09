Sassuolo, De Zerbi: "Juve? Dobbiamo farci trovare pronti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni della trasmissione ‘Nero&Verde’ in onda su Telereggio. L’edizione odierna de La Gazzetta di Modena riporta alcune delle sue dichiarazioni: “Le prossime partite saranno molto importanti e difficili per noi, ci aspetteranno tutti e questo deve funzionare da stimolo. Dobbiamo farci trovare pronti a partire dalla gara contro la Juventus. Non mi aspettavo che Berardi fosse così forte e così disponibile al lavoro, sono molto contento. Gli altri attaccanti? Cerchiamo di servirli al meglio, ma al tempo stesso tutti devono mettersi a disposizione della squadra. Ancora non abbiamo fatto niente e i margini di miglioramento sono altissimi", ha assicurato l'allenatore neroverde.