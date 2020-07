Sassuolo, De Zerbi: "Miglioriamo gara dopo gara. Ce la giochiamo con tutti"

Dopo la vittoria conquistata contro la Lazio, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Abbiamo fatto una grande partita, dispiace non aver fatto qualche gol in più. Ci manca il raggiungimento della convinzione totale, qualcuno non è convinto di essere forte al 100% per fare di più di quello che ha. Stiamo migliorando gara dopo gara, questa deve essere la nostra base anche per la stagione successiva. Domani tiferà Napoli? No mercoledì tiferò Sassuolo. Questa squadra non ha limiti? E' più giusto dire che il Sasuolo se la cerca di giocare con tutti con le proprie armi".